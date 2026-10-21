Registro Civil: ATE anunció paro por tiempo indeterminado y quite de colaboración en Neuquén

La medida de fuerza comenzó el lunes 19 de octubre al mediodía y responde al incumplimiento de un acta firmada el 8 de septiembre y a la implementación de la Oficina Virtual sin capacitación previa.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén anunció medidas de fuerza en la Dirección Provincial de Registro Civil, que incluyen quite de colaboración, asamblea permanente y paro por tiempo indeterminado.

La medida fue notificada formalmente por el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, y comenzó a las 12 del lunes 19 de octubre de 2026.

Según el documento presentado por el gremio, el conflicto se origina en el presunto incumplimiento de un acta firmada el pasado 8 de septiembre y en el lanzamiento de la Oficina Virtual sin capacitación previa para los trabajadores.

Desde el sindicato señalaron que estas situaciones motivaron la decisión de avanzar con las medidas de fuerza en reclamo de respuestas por parte de la administración del organismo.

Por el momento, no se precisó cuánto tiempo se extenderá la protesta ni qué impacto tendrá en la atención al público en las distintas dependencias del Registro Civil de la provincia.

Se recomienda a los vecinos consultar con las oficinas correspondientes antes de concurrir para realizar trámites.