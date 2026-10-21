Reclaman el asfaltado urgente de la Ruta 10 por su deterioro y el riesgo para trabajadores y estudiantes

El Concejo Deliberante aprobó una comunicación dirigida al Gobierno de la provincia de Neuquén para solicitar el asfaltado de la Ruta 10, ante las dificultades que presenta el camino y la necesidad de garantizar una circulación segura.

Durante la sesión, los concejales remarcaron que la ruta es utilizada diariamente por trabajadores de distintas empresas de Cutral Co y Plaza Huincul, vecinos de la zona rural y transportistas. Además, advirtieron que el estado del camino se agrava durante los días de lluvia, cuando se vuelve más difícil transitar y algunos vehículos quedan encajados.

Uno de los puntos centrales del reclamo es el acceso a la Escuela N.º 269, ya que estudiantes, familias y personal educativo deben utilizar este trayecto para llegar al establecimiento.

Los ediles señalaron que el municipio no tiene jurisdicción sobre la ruta para ejecutar las reparaciones necesarias, por lo que solicitaron la intervención provincial para avanzar con una solución.

El pedido apunta a que el asfaltado se concrete con urgencia, tanto para mejorar la seguridad vial como para garantizar el acceso a la educación y la circulación de quienes utilizan diariamente este camino por razones laborales y personales.