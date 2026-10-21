La Mutual Policial de Neuquén elige autoridades este sábado

La Mutual del Personal de la Policía de Neuquén realizará sus elecciones este sábado 24 de octubre, de 8 a 18 horas, con dos listas en competencia a nivel provincial: la Celeste, oficialista, y la Naranja, encabezada por Riquelme.

En Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito hay 423 afiliados habilitados para votar, mientras que el padrón provincial supera los 8.000 asociados. En la comarca, la votación se realizará en la sede ubicada en Belgrano 315 y será necesario presentar el DNI.

Benigno Vilugrón, secretario de la delegación local, destacó el crecimiento de la institución y el acompañamiento que brinda a los afiliados, especialmente en materia de salud y asistencia económica. Explicó que la mutual complementa la cobertura de la obra social, con aportes para medicamentos y cobertura de estudios médicos e internaciones.

Además, convocó al personal policial activo y retirado a participar de la elección y remarcó que el objetivo principal de la entidad es fortalecer la atención sanitaria y continuar ampliando los beneficios para sus asociados.

Los resultados locales se conocerán el mismo día de la votación, mientras que los resultados provinciales se definirán con el escrutinio general.