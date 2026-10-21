Abren la inscripción para auxiliares administrativos eventuales en la Región Sanitaria de la Comarca

El Ministerio de Salud de Neuquén informó que el 26 de octubre de 2026 se realizará la inscripción al Registro Anual Eventual para cubrir puestos de auxiliar administrativo/a en la Región Sanitaria de la Comarca.

La inscripción estará habilitada únicamente ese día, de 8 a 13 horas, y la documentación requerida deberá enviarse en un solo archivo PDF al correo electrónico zona5recursoshumanos@gmail.com. En el asunto del mensaje se deberá indicar: “Puesto-Apellido y Nombres”.

El puesto contempla tareas operativas de apoyo administrativo no especializado para acompañar el funcionamiento de las distintas áreas de la institución.

El cronograma establece la revisión provisoria de la documentación para el 27 de octubre, la revisión final para el 30 de octubre y las entrevistas para el 4 de noviembre.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y la documentación obligatoria en el sitio oficial del Ministerio de Salud de Neuquén:

Consultar requisitos e inscripción