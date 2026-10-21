Empresas petroleras neuquinas alertan por demoras en pagos y caída de contratos

El presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo, Raúl Pablo Martín, advirtió sobre la crisis que atraviesan las empresas proveedoras de servicios petroleros, afectadas por demoras administrativas, plazos de pago más extensos y la pérdida de contratos.

El dirigente señaló que algunas operadoras demoran la emisión de certificados de habilitación necesarios para facturar y extendieron los pagos de 30 a 45 días, mientras las empresas deben afrontar salarios, impuestos y cargas sociales.

Además, reclamó que se priorice la contratación de empresas y trabajadores neuquinos, en cumplimiento de la Ley de Compre Neuquino, y cuestionó la adjudicación de servicios a firmas de otras provincias.

Martín también alertó sobre la reducción de contratos y precios, una situación que compromete la continuidad de numerosas empresas locales y podría generar consecuencias sociales por la pérdida de puestos de trabajo.

De cara al desarrollo de los proyectos vinculados al GNL, consideró fundamental que las empresas de Añelo, Cutral Co y Plaza Huincul se organicen, se asocien y complementen sus capacidades para competir con grandes firmas de otras regiones.

Finalmente, reclamó mayor articulación entre las cámaras empresariales, el Estado y las operadoras para conocer anticipadamente los planes de inversión y preparar a los proveedores locales para la futura demanda de servicios.