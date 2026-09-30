Reclamo de trabajadores frente a las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul

En estos momentos, representantes de la UOCRA local y referentes gremiales se encuentran frente a las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul, en reclamo de la incorporación de una bolsa de unos 800 trabajadores a futuras capacitaciones laborales.

El pedido apunta a que los trabajadores puedan ser capacitados y preparados con anticipación para su incorporación a los próximos proyectos y empresas que se radiquen en la zona, evitando que posteriormente se argumente que la mano de obra local no cuenta con la formación necesaria.

Los manifestantes permanecieron en el lugar hasta ser recibidos por los ejecutivos municipales de ambas ciudades. El intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco luego de recibirlos acordó reunirse con Natalio Benavidez para analizar el pedido.