Denunció acoso en el CPEM 6 y tuvo que hacer público el caso para obtener una respuesta

Una situación de presunto acoso escolar que involucraría a una alumna de primer año del CPEM 6 generó un reclamo público por parte de su familia, que durante varias semanas aguardó una respuesta de las autoridades educativas para poder concretar el traslado de la adolescente a otra institución.

Según relató su padre, los episodios de hostigamiento por parte de un grupo de compañeras se habrían registrado de manera reiterada desde después de las vacaciones de invierno. La situación habría afectado emocionalmente a la menor, quien se encontraría realizando acompañamiento psicológico y no estaría asistiendo regularmente al establecimiento.

Ante la situación, la familia aseguró haber recurrido a distintos organismos e instituciones, entre ellos la Comisaría de la Familia, CENAF, Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, Supervisión de Nivel Medio, el equipo psicopedagógico y la OPI, además de plantear el caso ante las autoridades del propio colegio.

El padre había señalado que llevaban aproximadamente cuatro semanas esperando una respuesta al pedido de traslado. “Ella siente que el problema es ella”, manifestó durante la entrevista, al describir el impacto que la situación habría generado en su hija y en el grupo familiar.

Después de la publicación, llegó una respuesta

Luego de la publicación de la denuncia, el padre de la menor fue contactado por Supervisión de Nivel Medio, desde donde le informaron que su hija ya tendría un lugar disponible en el CPEM 51 para continuar con su escolarización.

De esta manera, tras varias semanas de espera y luego de hacer público el reclamo, la familia habría recibido una respuesta que permitiría avanzar con el cambio de institución solicitado.

El caso vuelve a poner en discusión la necesidad de contar con respuestas rápidas ante situaciones de acoso y violencia escolar, procurando garantizar tanto la protección de los estudiantes como su derecho a continuar con su trayectoria educativa.