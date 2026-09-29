El IFD 14 prepara la tercera edición de la Expo Vocacional

El Instituto de Formación Docente N°14 realizará este viernes 2 de octubre la tercera edición de la Expo Vocacional, una propuesta destinada principalmente a estudiantes de las escuelas secundarias de Cutral Co y Plaza Huincul.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 y de 16 a 22 horas, con stands donde estudiantes y docentes presentarán las distintas carreras y trabajos realizados durante el año.

Desde la institución destacaron que en esta edición los estudiantes serán protagonistas, encargándose de mostrar sus carreras y experiencias a los jóvenes que visiten la Expo.

Además, se confirmó el acompañamiento del Municipio de Cutral Co, que dispondrá transporte para facilitar la llegada de los estudiantes secundarios y entregará material institucional.

El IFD 14 cuenta actualmente con siete carreras, con opciones de cursado en distintos turnos y una propuesta educativa pública y gratuita para la comunidad.