Neuquén abre las preinscripciones para el ciclo lectivo 2027

El Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmó el cronograma de preinscripción para estudiantes que ingresarán por primera vez en 2027 a los niveles Inicial, Primario y Secundario.

El proceso se realizará a través de inscripciones.neuquen.edu.ar y será necesario contar con un correo electrónico y adjuntar en formato digital los DNI, frente y dorso, del estudiante y de la persona responsable.

🏫 Nivel Secundario

La primera etapa comenzará el lunes 5 de octubre y se extenderá hasta el 19 de octubre, destinada a quienes ingresen a primer año de CPEM, EPET y EPEA de toda la provincia.

Todos los aspirantes deberán registrarse, independientemente de su prioridad. Las familias recibirán novedades desde el 21 de octubre, mientras que la confirmación formal de la vacante llegará por correo electrónico después del 22 de octubre.

El orden de prioridades contempla, entre otros criterios, a estudiantes con discapacidad que vivan en el radio escolar, situaciones de violencia familiar con cambio de residencia, hermanos de alumnos de la institución, hijos del personal y estudiantes provenientes de escuelas primarias derivantes.

🧒 Nivel Inicial

La preinscripción será del 2 al 6 de noviembre. Para sala de 4 años, de carácter obligatorio, el trámite virtual será el 2 y 3 de noviembre, mientras que para sala de 3 años se realizará los días 4 y 5.

En el caso de las salas de 1 y 2 años, la preinscripción será presencial el 6 de noviembre y estará sujeta a la disponibilidad de vacantes.

✏️ Nivel Primario

Finalmente, del 9 al 13 de noviembre se realizará la preinscripción para quienes ingresen al nivel Primario.

El orden de asignación priorizará a estudiantes con discapacidad que residan en el radio escolar, casos derivados de situaciones de violencia familiar, postulantes del radio escolar, hermanos de estudiantes de la institución, familias por radio laboral y, en última instancia, niños y niñas que vivan fuera del radio escolar.

Desde el CPE remarcaron la importancia de seleccionar más de una escuela, debido al límite de vacantes disponible en cada establecimiento. En caso de no conseguir lugar en ninguna de las instituciones elegidas, Supervisión acompañará a las familias para encontrar una vacante en otra escuela.

Toda la información sobre radios escolares, escuelas derivantes, documentación y requisitos estará disponible en el sitio oficial de inscripciones.