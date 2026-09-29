Presunto incidente en Loma Negra: habrían evacuado la planta tras la rotura de un caño

Trabajadores de la planta Loma Negra habrían sido evacuados este martes luego de que, según el mensaje enviado por un oyente a este medio, se produjera la presunta rotura de un caño y se dispusiera el venteo de gas.

“Tuvimos que evacuar la planta. Se reventó un caño. Realmente no sabemos qué pasa, pero mandaron todo a venteo”, relató el trabajador, quien indicó que permanecía en un tráiler a la espera de información oficial.

El oyente también habría enviado imágenes en las que se observaría un importante venteo acompañado por una densa columna de humo en el sector de la planta.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación y señalaron que el humo sería presuntamente contaminante, aunque hasta el momento no se cuenta con información oficial que permita confirmar la composición o peligrosidad de las emisiones.

La situación habría generado preocupación entre trabajadores y vecinos, mientras se aguardaría un informe oficial por parte de la empresa o de los organismos correspondientes para conocer qué ocurrió y si existió algún riesgo para la población.