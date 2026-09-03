Realizarán un relevamiento de salud en el barrio Monte Hermoso

El Centro de Salud del barrio Monte Hermoso realizará un relevamiento poblacional los días 7, 8 y 11 de septiembre, de 10 a 14 horas, con el objetivo de conocer las principales necesidades sanitarias de los vecinos.

Agentes sanitarios, enfermeros y personal administrativo recorrerán el sector para recabar información sobre la cantidad de habitantes, enfermedades crónicas, embarazos, discapacidad, niños y controles de vacunación, entre otros aspectos.

Desde el centro de salud aclararon que no se solicitará documentación ni dinero y que los equipos estarán trasladándose en un vehículo institucional.

La información permitirá planificar y ampliar las prestaciones de acuerdo con las necesidades de la población. Actualmente, el centro cuenta con medicina general, obstetricia, enfermería, vacunación, entrega de medicación para pacientes crónicos y atención odontológica.