Rápida intervención de bomberos permitió trasladar con vida a una mujer al hospital

Bomberos Voluntarios de Cutral Có asistieron este miércoles por la tarde a una mujer de unos 50 años que fue encontrada desvanecida y sin signos vitales en el baño de una vivienda ubicada en calle Elordi al 700.

El aviso se recibió alrededor de las 19:40 directamente en el cuartel, por lo que tres voluntarios acudieron de inmediato en la unidad de rescate. Al llegar, comenzaron con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y solicitaron la presencia de una ambulancia del Hospital Complejidad VI.

Aproximadamente siete minutos después arribó el personal médico, que continuó con las maniobras de reanimación avanzada. La mujer logró ser trasladada con vida al hospital, gracias a la rápida intervención conjunta de bomberos, personal sanitario y policial.

Lamentablemente, durante la madrugada la mujer falleció en el hospital debido a complicaciones médicas.

Desde Bomberos Voluntarios destacaron el trabajo coordinado entre todos los equipos que intervinieron en la emergencia.