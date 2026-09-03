Avanza la reforma del Código Contravencional de Neuquén: buscan actualizar una normativa de más de 60 años

La Legislatura de Neuquén avanza en la reforma del Código Contravencional, una normativa vigente desde 1963 que busca adaptarse a las nuevas problemáticas sociales.

La jueza de Paz de Cutral Có, Claudia Vega, explicó que la reforma incorpora temas como bullying y hostigamiento en redes sociales, trabajo comunitario, responsabilidad de los padres ante infracciones de menores, animales sueltos y nuevas formas de movilidad, entre otros.

También se analiza otorgar mayores herramientas para intervenir preventivamente en situaciones de violencia familiar y de género, además de contemplar problemáticas vinculadas a la salud mental.

Vega destacó que la Justicia de Paz funciona como una primera instancia para abordar conflictos vecinales y contravenciones, priorizando la justicia restaurativa y la resolución de los conflictos antes que las sanciones económicas.

La comisión legislativa se encuentra recorriendo distintas localidades de la provincia para recoger propuestas y particularidades de cada región. Según estimó la magistrada, el nuevo Código podría comenzar a regir durante 2027, una vez finalizado el proceso de debate y aprobación.