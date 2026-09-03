Plaza Huincul impulsa capacitaciones y herramientas para el empleo y los emprendedores

La Subsecretaría de Desarrollo de Plaza Huincul recibió más de 80 proyectos y avanza con nuevas capacitaciones vinculadas a los servicios que demandará el crecimiento de la industria y la llegada del GNL.

Entre las propuestas se encuentran cursos de electricidad, formación en oficios y capacitaciones específicas para el sector de gas y petróleo, previstas para los próximos meses.

Además, este viernes comenzará un Profesorado en Formación Técnica, de tres años de duración, destinado a personas con conocimientos técnicos que buscan obtener el título docente y ampliar sus posibilidades laborales.

Desde la Subsecretaría también destacaron el trabajo conjunto con empresas locales mediante la Oficina de Empleo, donde se registran vecinos de Plaza Huincul, se reciben sus currículums y se derivan perfiles a las empresas que solicitan personal.

Por otra parte, se anunció la próxima apertura de una Sala de Elaboración para emprendedores, que permitirá producir alimentos bajo las normativas de Bromatología. En una primera etapa se habilitará la elaboración de dulces, mermeladas y panificados. Ya son 46 los emprendedores interesados en utilizar este espacio.

La iniciativa busca brindar herramientas a los emprendedores para que puedan formalizar sus productos, acceder a góndolas y, a futuro, avanzar hacia sus propios espacios de elaboración.