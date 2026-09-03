Plaza Huincul: habilitan certificados de ocupación para regularizar conexiones eléctricas en barrio Norte

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que ya se encuentra habilitada la emisión de Certificados de Ocupación para vecinos de las manzanas Ta, Tb, Tc y Td del barrio Norte.

El trámite permitirá avanzar en la regularización de las conexiones eléctricas, teniendo en cuenta que las líneas de baja tensión ya están disponibles para realizar las conexiones de manera segura y reglamentaria.

Además, el próximo 10 de septiembre, Copelco desenergizará las conexiones clandestinas existentes en el sector.

Por este motivo, se solicita a los vecinos acercarse a la Dirección de Tierras y Catastro, ubicada en Avenida Castagnous 151, barrio Otaño, para regularizar su situación y gestionar el correspondiente certificado.