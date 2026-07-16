Reabrieron el expendio de combustibles en Confluencia Traful y vuelve un servicio clave sobre la Ruta 237

Desde el 1 de julio volvió a funcionar la estación de servicio de Confluencia Traful, gracias a la habilitación de un nuevo módulo de abastecimiento de YPF ubicado sobre la Ruta Nacional 237. La reapertura restablece un servicio esencial para vecinos, transportistas y miles de turistas que recorren uno de los principales corredores turísticos de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de esta obra a través de sus redes sociales, donde afirmó que se trata de “una infraestructura clave para quienes viven, trabajan y transitan por la región”. Además, felicitó al presidente de YPF, Horacio Marín, y al equipo de la empresa por concretar la habilitación de estaciones de servicio en puntos estratégicos de la provincia.

El mandatario también adelantó que próximamente comenzará la pavimentación de la Ruta Provincial 65 hasta Río Minero, una obra que busca mejorar la conectividad, impulsar el desarrollo regional y fortalecer la actividad turística en la zona de los Lagos del Sur.

La reapertura pone fin a varios meses sin un punto de abastecimiento de combustibles en este sector de la Ruta 237, una situación que complicaba tanto a los habitantes de la región como a quienes transitaban por este importante corredor vial. El nuevo módulo permitirá garantizar el servicio mientras continúa el proceso de recuperación integral del histórico predio de la estación.