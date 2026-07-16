Juan Sepúlveda confirmó que buscará continuar al frente del MPN en Cutral Co

El diputado provincial y presidente de la seccional Cutral Co del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Juan Sepúlveda, confirmó que competirá en las elecciones internas del partido, previstas para el 23 de agosto, con el objetivo de continuar al frente de la conducción local.

Durante una entrevista con Radio Fuego, sostuvo que el MPN atraviesa una etapa de reconstrucción tras la derrota electoral y consideró que la nueva conducción debe recuperar el diálogo con la militancia y fortalecer el partido.

Sepúlveda aseguró que su sector presentará lista propia y reafirmó su identificación con el sector amarillo, ligado al legado de Felipe Sapag. Además, planteó que el MPN debe adaptarse al nuevo escenario político y no descartó integrar frentes electorales en futuras elecciones, priorizando acuerdos que beneficien a Cutral Co y la región.