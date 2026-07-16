Alerta por una nueva estafa que suplanta la identidad de ARCA con falsos correos sobre encomiendas internacionales

Un nuevo intento de estafa virtual comenzó a circular mediante correos electrónicos que simulan ser enviados por ARCA (ex AFIP) para informar sobre una supuesta encomienda internacional retenida en la Aduana.

El mensaje indica que el destinatario debe regularizar el pago de aranceles y enviar una fotografía del DNI para liberar el envío. Incluso utiliza el logo, los colores institucionales y datos oficiales del organismo para aparentar autenticidad.

Sin embargo, el principal indicio del fraude aparece en el remitente, que corresponde a una dirección de correo particular y no a un dominio oficial de ARCA.

Especialistas recuerdan que ARCA no solicita pagos, documentación personal ni datos bancarios por correo electrónico. Ante un mensaje de este tipo, recomiendan no hacer clic en enlaces, no responder el correo, no enviar información personal y eliminarlo de inmediato.

También aconsejan verificar siempre quién envía el mensaje y desconfiar de cualquier comunicación que genere urgencia o solicite datos sensibles, ya que este tipo de maniobras buscan obtener información personal para concretar estafas.