Jóvenes de la Pastoral Juvenil impulsan una campaña solidaria para asistir a familias de la zona de chacras

Integrantes de la Pastoral Juvenil de la Capilla Nuestra Señora de Belén, perteneciente a la parroquia Santa Teresita de Plaza Huincul, realizaron una nueva campaña solidaria en la Asociación de Fomento Rural (AFR) con el objetivo de reunir ropa de abrigo, leña, camas y otros elementos para familias de la zona de chacras que atraviesan necesidades.

Dayana y Fernanda, integrantes del grupo, explicaron que la iniciativa surgió luego de recorrer distintos barrios de la comarca y detectar la situación de vulnerabilidad de muchas familias. “Ya habíamos hecho una campaña en verano y otra en Barrio Norte. Ahora volvimos a reunir donaciones para ayudar a quienes más lo necesitan”, señalaron.

El grupo está integrado por unos diez jóvenes, acompañados permanentemente por sus familias y por la comunidad de la parroquia, que colabora con donaciones y apoyo logístico.

Además, invitaron a más jóvenes a sumarse a las actividades de la Pastoral Juvenil y recordaron que reciben donaciones de ropa en buen estado a través de la Capilla Nuestra Señora de Belén o mediante sus redes sociales.

Entre las próximas acciones anunciaron una actividad por el Día del Niño, que se realizará en la zona de chacras o en Barrio Norte, y adelantaron que en octubre participarán de una Misión Juvenil en Cutral Co, abierta a toda la comunidad.