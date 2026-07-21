Proponen que una plaza de Cutral Co lleve el nombre de Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri

Ingresó al Concejo Deliberante de Cutral Co un proyecto para que una plaza del barrio Pampa lleve el nombre de Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri, en homenaje al reconocido vecinalista recientemente fallecido, cuya trayectoria estuvo marcada por el compromiso social y el trabajo comunitario.

La iniciativa fue presentada este lunes 20, en el marco del Día del Amigo, por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de la Provincia y vecino de Cutral Co, Jorge Tobares, mediante una nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín.

La propuesta contempla que la plaza ubicada entre las calles Sarmiento, Gobernador Elordi y Maestros Neuquinos, en el barrio Pampa, sea denominada con el nombre de Quiñiñiri, como reconocimiento a su extensa labor en beneficio de la comunidad.

En la presentación, Tobares destaca que Juan Carlos “Patuco” Quiñiñiri dejó un legado basado en los valores de la solidaridad, la resiliencia, la humanidad y el compromiso, dedicando más de 25 años al trabajo vecinal con una fuerte vocación de servicio.

El documento también repasa su participación en la comisión vecinal del barrio Pampa, donde impulsó actividades solidarias, recreativas y de contención para los vecinos. Además, recuerda que fue concejal de Cutral Co durante el período 2003-2007, desde donde continuó desarrollando iniciativas en favor de la comunidad.

Asimismo, se resalta su desempeño en la Dirección Provincial de Tierras, ámbito desde el cual colaboró en distintas acciones y proyectos vinculados al desarrollo de la ciudad.

La propuesta sostiene que asignar el nombre de vecinos y vecinas que dedicaron su vida al servicio comunitario a espacios públicos constituye una manera de preservar la memoria colectiva y reconocer a quienes contribuyeron al crecimiento de Cutral Co con su trabajo cotidiano.

Finalmente, Tobares expresó que el proyecto surge como respuesta al afecto y reconocimiento que la comunidad mantiene hacia Quiñiñiri y consideró que, de aprobarse, el homenaje será “un motivo de celebración para su familia, sus allegados y todas las personas que tuvieron a Patuco en sus vidas”.