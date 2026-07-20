Actualizan los cortes de calles por la obra del Plan de Desagües Pluviales en Cutral Co

La Municipalidad de Cutral Co, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informó una actualización de los cortes de calles correspondientes a la obra del Plan de Desagües Pluviales, vigente desde este 20 de julio debido a las condiciones climáticas.

Según se indicó, el esquema actualizado identifica con color rojo los cortes de tránsito actualmente vigentes, con gris los sectores donde se desarrollan los trabajos y con verde las calles habilitadas de manera provisoria para la circulación vehicular hasta el inicio de las tareas de pavimentación.

Además, se comunicó que durante la jornada permanecerá cerrada al tránsito la calle Principal Sáenz, entre La Pampa y Badilla.

Desde el municipio recordaron que las habilitaciones son temporales y podrán modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones climáticas y el avance de la obra, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y conductores que circulan por la zona.