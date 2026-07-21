EPAS: la nueva planta cloacal de Cutral Co y Plaza Huincul ya tiene un 50% de avance

El gerente general de Servicios del Interior del EPAS, Juan Vasallo, informó que la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Cutral Co y Plaza Huincul registra un 50% de avance y se estima que estará finalizada entre diciembre y enero.

La obra, que demanda una inversión superior a 10.500 millones de pesos, permitirá acompañar el crecimiento poblacional de ambas ciudades hasta el año 2060, aumentando la capacidad de tratamiento de los efluentes cloacales.

Vasallo también anunció que, una vez finalizada esta etapa, comenzará la construcción de una planta de pretratamiento para camiones atmosféricos y Vactor, un sistema que solo tendrán Villa La Angostura y la Comarca Petrolera.

En relación con los recientes cortes de agua, explicó que fueron consecuencia de la combinación de una falla eléctrica en el sistema de Barriales y trabajos de mantenimiento en los filtros de la planta potabilizadora Buena Esperanza. No obstante, aseguró que las obras estarán concluidas antes del verano y confirmó que las tres bombas del sistema ya se encuentran operativas, por lo que esperan garantizar el abastecimiento durante la temporada estival 2026-2027.