Plaza Huincul refuerza la entrega de leña y garrafas ante la ola de frío

La Subsecretaría de Desarrollo Social de Plaza Huincul intensificó la asistencia con leña y garrafas para las familias que no cuentan con acceso a la red de gas, en el marco de las bajas temperaturas y el pronóstico de lluvias y posibles nevadas.

La subsecretaria Mariana Pérez informó que se trabaja con un cronograma de entrega por barrios, aunque esta semana algunas distribuciones fueron adelantadas para garantizar que la ayuda llegue antes del empeoramiento de las condiciones climáticas.

La funcionaria recordó que quienes necesiten acceder al beneficio deben realizar un trámite anual, que incluye una declaración jurada y una visita domiciliaria para verificar las condiciones de seguridad de los sistemas de calefacción.

Además, destacó el trabajo conjunto con Red de Empleo y Defensa Civil, organismo que también recibe solicitudes de nylon para familias que lo requieran.

Contactos para solicitar asistencia:

Desarrollo Social: 299-570-5168 y 299-535-1465.

299-570-5168 y 299-535-1465. Defensa Civil: 299-535-1490.

Desde el municipio pidieron a los vecinos realizar los trámites con anticipación y extremar las medidas de seguridad al utilizar salamandras y garrafas durante el invierno.