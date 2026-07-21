Investigan un violento ataque a balazos en Cutral Co: un joven de 25 años fue herido y operado de urgencia

Un joven de 25 años permanece internado luego de haber sido atacado a balazos durante la noche del domingo en Cutral Co. El hecho es investigado por la Fiscalía local y la Comisaría 14, mientras avanzan las diligencias para identificar a los autores.

Según la información policial, alrededor de las 21:30 del domingo 19 de julio ingresó a la guardia del Hospital Complejidad VI un hombre de 25 años con heridas de arma de fuego.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque se habría producido sobre la avenida Castelli, en la intersección con calle Adóbati, donde tres hombres que se desplazaban en un vehículo de color gris habrían efectuado entre tres y cinco disparos contra la víctima.

Al ser entrevistado por el personal policial, el joven se mostró reticente a brindar información sobre lo ocurrido y no quiso radicar denuncia ni aportar datos que permitieran identificar a los agresores.

El médico policial constató tres lesiones compatibles con impactos de arma de fuego, localizadas en la pelvis y el muslo, una de ellas con fractura, por lo que el herido debió ser intervenido quirúrgicamente durante la jornada.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos de la Comisaría 14, junto con personal de la División Criminalística, realizaron una inspección en el lugar donde habría ocurrido el ataque, llevando adelante las pericias correspondientes y otras diligencias investigativas en busca de elementos de prueba.

La causa fue caratulada como lesiones con arma de fuego y quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Cutral Co, que continúa con la investigación para esclarecer el episodio e identificar a los responsables.