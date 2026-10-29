Presentarán en Plaza Huincul el libro El latido de la Patagonia, sobre Marcelo Berbel

Este domingo 1 de noviembre, a las 19:30, se presentará en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul el libro El latido de la Patagonia, escrito por la periodista Cecilia Rayén Guerrero Dewey. La entrada será libre y gratuita.

La obra es una biografía narrada en formato de crónica periodística que recorre la vida y el legado del reconocido poeta y músico patagónico Marcelo Berbel, con especial atención a su infancia en Plaza Huincul y sus primeros años en Campamento Uno.

En diálogo con Radio Fuego, la autora explicó que su intención fue mostrar al artista desde una mirada más íntima y humana, recuperando sus vivencias, su entorno familiar y las experiencias que marcaron su trayectoria artística.

Guerrero Dewey también destacó la importancia de Pasto Verde, una de las obras más emblemáticas de Berbel, que llevó la identidad y la voz de la Patagonia al cancionero popular argentino.

Durante la presentación, la autora compartirá fragmentos del libro y conversará con el público. Además, el Ensamble Vocal de Huincul interpretará algunas de las canciones del artista.

La actividad es organizada con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de Plaza Huincul y representa una oportunidad para reencontrarse con la historia de uno de los grandes referentes de la cultura patagónica.