Fiesta de la Confluencia 2027: confirmaron la grilla oficial de artistas

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2027 ya tiene su grilla oficial. La 14.ª edición se realizará del 18 al 21 de febrero en la Isla 132 de Neuquén, con cuatro jornadas que reunirán a destacados artistas nacionales de distintos géneros musicales.

La programación fue presentada este miércoles en el Alto Comahue Shopping y contará con propuestas de cumbia, cuarteto, música urbana, pop, rock nacional y folklore.

La grilla por día:

Jueves 18: Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Q’ Lokura y LBC y Euge Quevedo.

Ke Personajes, Un Poco de Ruido, Q’ Lokura y LBC y Euge Quevedo. Viernes 19: Usted Señálemelo, Paulo Londra, Silvestre y La Naranja y María Becerra.

Usted Señálemelo, Paulo Londra, Silvestre y La Naranja y María Becerra. Sábado 20: El Plan de la Mariposa, Divididos, Las Pastillas del Abuelo y Ciro y los Persas.

El Plan de la Mariposa, Divididos, Las Pastillas del Abuelo y Ciro y los Persas. Domingo 21: Ernesto Guevara, La Valenti, Ahyre, Soledad Pastorutti y Chaqueño Palavecino.

Cada jornada tendrá una identidad musical propia, con una propuesta que abarcará desde los ritmos tropicales y urbanos hasta el rock y el folklore argentino.

Además, la organización anunció cambios en la participación de los músicos regionales que accedan al escenario a través del Pre Confluencia.

Con una programación que reúne figuras de distintos géneros, la Fiesta Nacional de la Confluencia se prepara para cuatro días de música y espectáculos en uno de los eventos más convocantes de la región. La venta de entradas se lanzará el 6 de noviembre en la página del municipio de la capital neuquina.