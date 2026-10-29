Avanza el proyecto del Centro de Neurodesarrollo Infantil en la Comarca Petrolera

El jefe de la Región Sanitaria Comarca y Limay, doctor Daniel Conti, confirmó que se trabaja en la puesta en marcha de un Centro de Neurodesarrollo Infantil para Cutral Co y Plaza Huincul, destinado a brindar atención integral y temprana a niños que requieren acompañamiento especializado.

El proyecto contempla la incorporación de pediatras, psicopedagogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas y personal de enfermería, con el objetivo de facilitar el acceso a los tratamientos y reducir los traslados de las familias a Neuquén capital.

Si bien la construcción del edificio propio no fue incluida en el presupuesto 2027, se evalúa utilizar un espacio de la Escuela Especial N.º 2 para comenzar a desarrollar algunas prestaciones. Además, se prevé avanzar en convenios con Educación y en la convocatoria de profesionales.

Por otra parte, Conti informó que la inauguración del Banco de Leche Humana del hospital se postergó por demoras en la finalización de la obra y cuestiones técnicas. Aunque todavía no hay una fecha confirmada, estimó que podría concretarse en febrero.

El funcionario también destacó que el hospital atraviesa distintas obras de ampliación y mejoras, entre ellas trabajos en el área de oncología, kinesiología y terapia intensiva, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria en ambas localidades.