Plaza Huincul conmemoró los 108 años del descubrimiento del petróleo

Plaza Huincul conmemoró este 29 de octubre el 108° aniversario del descubrimiento del petróleo en el Pozo N.º 1, con un acto realizado en el histórico lugar, que reunió a autoridades municipales, representantes de empresas, bomberos voluntarios, efectivos policiales y vecinos.

Durante la ceremonia, José «Coco» Briceño repasó parte de la historia de los primeros años de la actividad petrolera y destacó la participación de trabajadores y efectivos policiales en las tareas que se desarrollaron entre 1916 y 1918, hasta el descubrimiento del histórico pozo.

El intendente Claudio Larraza también se refirió a la importancia de la industria hidrocarburífera para el desarrollo de Plaza Huincul y Cutral Co. En diálogo con Radio Fuego, sostuvo que el petróleo y el gas continúan siendo pilares fundamentales de la economía regional.

Larraza recordó las dificultades que atravesó la comarca durante la década de 1990, tras la privatización de YPF, y destacó las expectativas de crecimiento que genera el desarrollo de la industria para los próximos años.

«Hace exactamente 30 años nosotros vivíamos quizás el momento más bajo de la industria, y hoy estamos hablando de un crecimiento sustancial para 2027 y 2028», señaló el jefe comunal.

Asimismo, remarcó la necesidad de trabajar para que las empresas y los trabajadores de la región sean protagonistas de esta nueva etapa de desarrollo, aprovechando la experiencia acumulada durante décadas en la actividad.

La jornada también contó con la presentación del grupo de danzas Atardecer Feliz, que ofreció un espectáculo folclórico ante el público presente.

La conmemoración volvió a poner en valor la historia petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co, dos ciudades cuyo crecimiento está profundamente ligado al descubrimiento del petróleo y al desarrollo de la industria hidrocarburífera.