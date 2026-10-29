Plaza Huincul: realizaron una jornada de promoción de la salud mental

El Hospital de Plaza Huincul llevó adelante una jornada de promoción de la salud mental con actividades recreativas, espacios de expresión y propuestas abiertas a la comunidad.

Durante el encuentro se destacó el funcionamiento del consultorio gratuito para adolescentes de 13 a 19 años, que atiende todos los miércoles de 13 a 16, sin necesidad de turno previo y con atención confidencial.

Además, se difundieron acciones de prevención y promoción de la salud integral, con información sobre salud mental, educación sexual, infecciones de transmisión sexual y riesgos en entornos digitales, como el grooming y el ciberbullying.

La actividad también contó con juegos, una radio abierta, muestras de la huerta hospitalaria y exposición de productos elaborados por usuarios del Centro de Día. Participaron distintas áreas, entre ellas la Dirección de Turismo de Plaza Huincul.

Por otra parte, se invitó a la comunidad a visitar la huerta del hospital los viernes de 9 a 11, donde se trabaja en la producción de plantines y elaboración de compost.

La jornada buscó promover la inclusión, el acompañamiento y la construcción de espacios comunitarios que fortalezcan el bienestar y la salud mental.