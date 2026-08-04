Preocupación en el barrio Cooperativa por un presunto intento de ingreso a una vivienda

Una vecina del barrio Cooperativa de Cutral Co denunció públicamente que un hombre habría intentado ingresar a su vivienda durante la tarde de este lunes, luego de acceder por los techos de las casas.

Según relató, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30, cuando el sospechoso logró ingresar al quincho de su domicilio. La mujer aseguró que, una semana antes, la misma persona habría cometido un robo en la vivienda de otra vecina muy conocida del sector, llevándose incluso las llaves de la casa. Afirmó que este lunes habría intentado volver a ingresar a ese domicilio, pero al no poder hacerlo, se dirigió a otra propiedad.

La denunciante también advirtió a los vecinos que el sospechoso se movilizaría con una escalera para trepar paredones y acceder a las viviendas.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la detención del presunto autor ni sobre actuaciones policiales vinculadas al hecho. Los vecinos solicitaron extremar las medidas de seguridad y dar aviso inmediato a la Policía ante cualquier situación sospechosa.