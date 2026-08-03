Plaza Huincul invita a sumarse al programa gratuito EnergIA Digital con cursos de tecnología e inteligencia artificial

La Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul lanzó la convocatoria para participar de EnergIA Digital, un programa de formación impulsado por Fundación YPF junto a la Red Neuquina de Robótica e Innovación (ANIDE), destinado a quienes deseen fortalecer sus habilidades tecnológicas.

La propuesta ofrece capacitación gratuita, 100% online y con certificación, en áreas de alta demanda laboral como Data Analytics, Programación Frontend asistida por IA, Programación Backend asistida por IA, Data Science, Ciberseguridad y Project Management con Inteligencia Artificial.

La iniciativa está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén Capital, Añelo, Rincón de los Sauces y Senillosa.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 12 de agosto. Quienes deseen participar pueden anotarse a través del sitio oficial de Fundación YPF: https://lab.fundacionypf.org/formacion-digital/energia-digital.

Desde el municipio destacaron que se trata de una oportunidad para adquirir nuevas competencias digitales, mejorar el perfil profesional y prepararse para las demandas del mercado laboral actual.