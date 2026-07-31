García confirmó una reunión con empresas afectadas por la crisis del sector petrolero en Huincul

El coordinador regional Rubén García confirmó que en los próximos días se realizará una reunión en Plaza Huincul con empresas de servicios petroleros que atraviesan una delicada situación por la caída de contratos y despidos.

El funcionario explicó que el encuentro es impulsado por el intendente Claudio Larraza y contará con la participación de funcionarios provinciales para escuchar los planteos del sector y comenzar a trabajar en posibles soluciones.

García señaló que durante una reciente reunión con representantes de YPF ya se abordó la problemática derivada de los cambios en la política de contrataciones de la compañía y reconoció que la empresa tiene un rol determinante para revertir la situación.

“En gran parte la llave la tiene YPF”, afirmó, aunque remarcó que será necesario conformar una mesa de trabajo con todos los actores involucrados para buscar alternativas que permitan sostener a las empresas locales y preservar los puestos de trabajo.

El funcionario reconoció que la crisis afecta directamente a las familias de la comarca y se suma al complejo contexto económico nacional, por lo que consideró prioritario avanzar en respuestas concretas para el sector.