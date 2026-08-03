Paro docente con 95% de adhesión en la comarca y el CPEM 6 retomará las clases este martes

El paro nacional convocado por CTERA, con adhesión de ATEN en Neuquén, registró un 95% de acatamiento en Cutral Co y Plaza Huincul, según informó la secretaria general de la seccional local, Fanny Apablaza. La dirigente aseguró que la mayoría de las escuelas permanecieron sin actividad, aunque destacó que la alta adhesión no se vio reflejada en la movilización realizada en la ciudad de Neuquén.

Apablaza explicó que la medida de fuerza reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, mejoras salariales, mayor presupuesto educativo, la defensa del sistema jubilatorio y el rechazo al proyecto de la denominada “Ley de Libertad Educativa”.

En el plano local, confirmó además que el CPEM N° 6 retomará las actividades este martes 4 de agosto, luego de los trabajos de infraestructura realizados en el establecimiento. El regreso será gradual, con jornadas de reencuentro y trabajo institucional en horarios reducidos para favorecer una vuelta cuidada a las aulas.

Desde la institución informaron que cada curso recibirá la comunicación correspondiente con el día y horario de asistencia, mientras continúan las tareas finales de la obra que se ejecutaba en el edificio.