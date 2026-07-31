Figueroa aseguró que el desarrollo del GNL traerá miles de empleos y pidió preparar a la comarca

El gobernador Rolando Figueroa afirmó que la comarca petrolera tiene una oportunidad histórica con el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y sostuvo que la región debe prepararse para aprovechar el impacto económico que generará la iniciativa.

Durante su visita a la inauguración de la ampliación del Instituto de Formación Docente N° 14, el mandatario destacó que la futura planta de GNL demandará una inversión cercana a los 7.000 millones de dólares y generará alrededor de 5.000 puestos de trabajo durante su construcción.

Figueroa recordó que la obra comenzará el próximo año y que la exportación desde la comarca se proyecta para dentro de tres años, período que consideró clave para formar recursos humanos y fortalecer la competitividad de las empresas locales.

El gobernador sostuvo que, a diferencia de lo ocurrido tras la privatización de YPF hace tres décadas, hoy existe una planificación orientada a que el crecimiento de Vaca Muerta tenga un impacto directo sobre Cutral Co y Plaza Huincul.

También remarcó la importancia de compatibilizar el desarrollo energético con el cuidado ambiental, mencionando los avances en la reducción de emisiones de metano, el uso eficiente del agua y proyectos productivos asociados, como el desarrollo agrícola mediante riego en áreas de Vaca Muerta.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto entre los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul para impulsar nuevas ofertas de formación técnica vinculadas al Instituto Vaca Muerta, con el objetivo de que la comunidad esté preparada para las oportunidades laborales que traerán los próximos proyectos energéticos.