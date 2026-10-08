Preocupación de familias por el sistema de preinscripción a escuelas secundarias

Una mamá de Plaza Huincul expresó su preocupación por el nuevo sistema de preinscripción para el ingreso a las escuelas secundarias, particularmente por las dificultades que encuentran las familias que buscan acceder a una institución técnica.

Cristina contó que realizó la preinscripción de su hijo y que el sistema permite seleccionar como primera opción la EPET N°10, pero obliga a colocar como segunda alternativa la EPET N°58, sin brindar la posibilidad de elegir otra escuela técnica, como la EPET N°1 de Cutral Co.

“El sistema te obliga a dónde vas a mandar al chico. Si no queda en la EPET 10 y tampoco hay lugar en la 58, después se hace un sorteo y puede terminar en una escuela que queda muy lejos”, manifestó.

La mujer explicó que años anteriores las familias podían establecer varias alternativas de establecimientos según sus preferencias y posibilidades de traslado. Ahora, según relató, el sistema determina las opciones disponibles de acuerdo con la localidad de residencia.

También cuestionó que la creciente demanda de escuelas técnicas no esté acompañada por un aumento de la oferta educativa. En Plaza Huincul existen establecimientos primarios que generan una importante cantidad de egresados, mientras que las posibilidades de continuidad en escuelas técnicas son limitadas.

La preocupación se profundiza debido al interés que generan actualmente las carreras y oficios vinculados con la actividad hidrocarburífera y los proyectos de GNL, especialmente en una zona donde la formación técnica representa una herramienta importante para acceder a futuras oportunidades laborales.

Desde la radio señalaron que existen proyectos anunciados para la construcción de nuevas escuelas técnicas en Cutral Co y Plaza Huincul, aunque advirtieron que los tiempos de construcción podrían generar un cuello de botella frente al crecimiento de la demanda.

En tanto, desde la producción se informó que se buscarán precisiones ante funcionarios del Consejo Provincial de Educación para conocer cómo funciona esta etapa de preinscripción, qué criterios se aplicarán para la asignación de vacantes y qué alternativas tendrán las familias que no obtengan lugar en la escuela elegida.

La etapa de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 comenzó el 5 de octubre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Las familias recibirán novedades a partir del 21 de octubre, mientras que la confirmación formal de la vacante se realizará posteriormente por correo electrónico.