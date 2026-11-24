Norberto López, referente de los desocupados, confirmó que la asamblea resolvió liberar el tránsito luego del compromiso asumido por el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, de acompañar el reclamo. Este miércoles mantendrán una reunión para buscar una solución.

Luego de varias horas de interrupción del tránsito en las rutas 22 y 17, los desocupados resolvieron levantar los cortes tras una asamblea en la que aceptaron el compromiso asumido por el intendente Claudio Larraza.

Así lo confirmó Norberto López, referente del grupo, quien explicó que los manifestantes acordaron esperar los resultados de una reunión prevista para este miércoles a las 9 de la mañana, en la Municipalidad de Plaza Huincul o en otro lugar que será confirmado por las autoridades.

López indicó que un grupo de representantes participará del encuentro, mientras que el resto de los manifestantes permanecerá en las inmediaciones para acompañar pacíficamente y seguir de cerca las gestiones.

“Los muchachos estuvieron todos de acuerdo con el compromiso que asumió el intendente. Vamos a esperar mañana lo que nos pueda solucionar él, que se comprometió a acompañarnos cien por ciento”, expresó.

El referente también pidió disculpas a los vecinos y automovilistas afectados por las interrupciones en las rutas y reconoció que la medida generó inconvenientes a personas ajenas al reclamo.

Finalmente, señaló que el levantamiento de los cortes representa una expectativa de solución para los trabajadores desocupados. “Por lo menos vamos con una luz de esperanza”, manifestó.

La atención estará puesta ahora en la reunión de este miércoles, donde se espera avanzar en respuestas concretas al reclamo.