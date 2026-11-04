Plaza Huincul transmitirá en pantalla gigante la misa del papa León XIV para toda la comunidad

La Municipalidad de Plaza Huincul organizará el próximo lunes 9 de noviembre una jornada especial para que vecinos de la Comarca Petrolera puedan participar de manera presencial de la transmisión de la misa que celebrará el papa León XIV en Buenos Aires.

La propuesta fue confirmada por el director de Culto municipal, José Carrizo, quien explicó que la iniciativa busca acercar este acontecimiento histórico a quienes no puedan viajar a la Capital Federal.

La actividad se realizará desde las 10:15 en las instalaciones de Atardecer Feliz, en Azucena Maizani y Rotter, en Villa El Sillo, donde se instalará una pantalla gigante con sonido para seguir la celebración en simultáneo. La misa está prevista para las 11:30.

La jornada contará con la participación de la Parroquia Santa Teresita de Jesús, el padre Juan Marcos y el coro de la iglesia. Además, habrá tortas fritas, café, un buffet y puntos de hidratación, con la colaboración de distintas instituciones.

Luego de la transmisión de la misa se realizará una adoración al Santísimo y se estima que las actividades finalizarán alrededor de las 14.

La invitación está abierta a vecinos de Plaza Huincul, Cutral Co y localidades cercanas. Desde la organización recomendaron acercarse unos minutos antes y quienes lo deseen pueden llevar su mate y reposera para compartir la jornada.

La iniciativa busca que toda la comunidad pueda ser parte de un acontecimiento histórico para la Iglesia católica, sin necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires.