Cutral Co será uno de los siete centros logísticos de Neuquén ante la posible llegada del fenómeno de El Niño

La Provincia de Neuquén puso en marcha un operativo preventivo ante los efectos que podría provocar el fenómeno climático de El Niño, con pronósticos de tormentas intensas, inundaciones y posibles aislamientos de localidades. En este contexto, Cutral Co fue seleccionada como uno de los siete centros logísticos y de acopio que se establecerán en territorio provincial para responder ante eventuales emergencias.

Así lo confirmó la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, quien adelantó que mantendrá una reunión en Cutral Co con representantes de los municipios de la comarca y las instituciones involucradas para coordinar las acciones preventivas.

La funcionaria explicó que la provincia aprovechará los próximos días de buen tiempo para preparar centros de evacuación, reunir colchones, frazadas, alimentos, agua potable y equipamiento de rescate. También se dispondrán vehículos, embarcaciones y recursos para asistir a personas y animales ante posibles inundaciones.

Ortiz Luna advirtió que los pronósticos indican una alta probabilidad de impacto del fenómeno en Neuquén, con tormentas convectivas que pueden desarrollarse en pocos minutos y provocar importantes precipitaciones, granizo y descargas eléctricas.

Entre las zonas que podrían verse más afectadas mencionó una franja central de la provincia, desde el norte hacia el sur, incluyendo Rincón de los Sauces, Añelo, Vaca Muerta, la comarca petrolera, Zapala y sectores rurales, además de Picún Leufú y Piedra del Águila.

Recomendaciones para los vecinos

La secretaria pidió no subestimar el fenómeno y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, recomendó preparar una mochila de emergencia con documentos, objetos de valor, agua potable, alimentos para dos o tres días, baterías para celulares y elementos de iluminación.

También solicitó revisar techos, limpiar canaletas y alcantarillas, y organizar con anticipación cómo actuaría cada familia ante una eventual evacuación.

Otro punto importante será identificar a personas mayores, con discapacidad o enfermedades que puedan necesitar asistencia especial, además de contemplar la evacuación de animales domésticos y de producción.

La funcionaria remarcó que el objetivo es anticiparse a los posibles escenarios y evitar que la población quede expuesta sin recursos ni asistencia. Cutral Co tendrá un papel estratégico en este esquema provincial, a partir de la experiencia de coordinación y respuesta ante anteriores contingencias.