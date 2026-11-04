Damián “Chalo” Oses fue elegido para dirigir la selección Sub-16 de fútbol comunitario de Cutral Co

Damián “Chalo” Oses fue convocado por el municipio de Cutral Co para conformar y dirigir el seleccionado Sub-16 de fútbol comunitario que representará a la región de la Comarca Petrolera en los Juegos Regionales Neuquinos.

El reconocido referente del fútbol barrial cuenta con ocho años de trabajo sostenido con chicos y jóvenes, principalmente en el barrio Daniel Sáez, y recibió la designación como un reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el deporte comunitario.

Oses explicó que ya tiene 14 jugadores seleccionados y que busca completar la lista con dos o tres futbolistas más. La convocatoria está dirigida a las categorías 2010, 2011 y 2012, que participan del torneo comunitario del Parque de la Ciudad y no se encuentran federados.

El equipo se conformará con jugadores de distintos espacios deportivos de Cutral Co, entre ellos Estrella, La Española Boquense, Nápoles y Unión Junior, entre otros.

El entrenador destacó el buen nivel de los jóvenes de la ciudad y aseguró que el objetivo será elegir a los mejores representantes para afrontar el desafío regional. El seleccionado de la Comarca Petrolera se medirá con Plaza Huincul y el ganador avanzará a la instancia siguiente, donde se enfrentará con representantes de otras regiones de la provincia.

La propuesta fue impulsada desde la Secretaría de Deportes municipal, esta designación representa una oportunidad especial y un reconocimiento a los años de trabajo dedicados al fútbol comunitario.