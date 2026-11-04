La EPET N° 10 representará a Plaza Huincul en el Desafío ECO YPF en Buenos Aires

Estudiantes de la EPET N° 10 de Plaza Huincul se preparan para participar el próximo fin de semana del Desafío ECO YPF, que se desarrollará en Junín, provincia de Buenos Aires, donde representarán a la ciudad y a Neuquén con un automóvil eléctrico construido por ellos mismos.

El equipo está integrado por estudiantes de las especialidades de Mecánica, entre ellos los pilotos Lourdes y Benjamín, quienes fueron seleccionados para conducir el vehículo. También participan cinco alumnos que conforman el grupo de mecánicos, con Lucas como jefe del equipo.

La competencia contempla distintas pruebas de habilidad, como zigzag y frenado, además de una carrera de resistencia que incluye una hora de conducción, cambio de piloto y control y recarga de baterías.

Los estudiantes explicaron que el vehículo debe cumplir con estrictas condiciones técnicas de peso y dimensiones establecidas por el reglamento. La unidad pesa aproximadamente 80 kilos y debe respetar, junto con sus pilotos, los parámetros exigidos por la organización.

El viaje está previsto para el jueves, mientras que las actividades comenzarán el viernes con acreditaciones y capacitaciones para los pilotos. Las pruebas y carreras se desarrollarán durante el sábado y domingo.

Con entusiasmo y confianza, los jóvenes ultiman detalles y realizan las últimas pruebas de funcionamiento para llegar en las mejores condiciones a la competencia, llevando el trabajo y el esfuerzo de la educación técnica de Plaza Huincul a un desafío nacional.