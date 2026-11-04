Casi 30 jóvenes de Cutral Co viajarán a Buenos Aires para participar de la visita del Papa León XIV

Cerca de 400 jóvenes de distintos puntos de la provincia de Neuquén viajarán el próximo lunes a Buenos Aires para participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV a la Argentina. Entre ellos habrá casi 30 jóvenes de Cutral Co, que se sumarán a esta experiencia histórica.

La delegación neuquina es coordinada por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Neuquén y está integrada por chicos y chicas de entre 14 y 35 años que participan en parroquias y capillas de toda la provincia.

El padre José Lagos, asesor de la Pastoral Juvenil, destacó el entusiasmo que generó la confirmación de la visita y señaló que se trata de una oportunidad única para fortalecer la unión de la comunidad católica.

Los jóvenes llevan varios meses organizando actividades y recolectando fondos para cubrir los gastos de traslado. La propuesta busca que puedan afrontar el viaje con el esfuerzo de sus propias comunidades y familias, sin depender de aportes externos.

La iniciativa fue impulsada a pedido del obispo de Neuquén, monseñor Fernando Croxatto, y permitirá que cientos de jóvenes neuquinos compartan una experiencia de encuentro, fe y participación junto al Sumo Pontífice.