La cuarta edición de la Feria del Libro se realizará este viernes y sábado en el SAF de la EPET N° 10, con entrada abierta a toda la comunidad.

Andrés Ormaechea, director de la Biblioteca Juan Benigar, destacó que participarán más de 30 stands de distintas localidades, con libros nuevos, usados, clásicos y bestsellers, además de dibujantes en vivo y propuestas para los más chicos, como teatro, títeres y cuentacuentos.

También habrá presentaciones de libros y un espacio de la biblioteca donde se regalarán ejemplares. El viernes por la noche, la jornada cerrará con música jazz y bossa nova a cargo de los hermanos Fernando y Carla Ferrani.

Días y horarios:

Viernes: de 9 a 21 horas.

de 9 a 21 horas. Sábado: de 14 a 21 horas.

La propuesta busca promover la lectura y ofrecer un espacio de encuentro cultural para toda la comunidad.