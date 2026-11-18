El Comité de Contingencia Climática de Plaza Huincul informó que continúa vigente el nivel de alerta amarillo ante el pronóstico de tormentas eléctricas previsto para este jueves 19 de noviembre.

Desde el organismo solicitaron a la comunidad tomar precauciones para evitar inconvenientes. Entre las recomendaciones se encuentran limpiar canaletas y desagües, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento y evitar permanecer al aire libre durante las tormentas.

También se pidió no refugiarse debajo de árboles, no circular por calles anegadas ni intentar cruzar cauces de agua.

Teléfonos de emergencia:

Defensa Civil: 103 / 299 535 1490

Bomberos: 100

Hospital: 107

Desarrollo Social: 299 570 5168

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y comunicarse con los organismos correspondientes ante cualquier emergencia.