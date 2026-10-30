Plaza Huincul relevará perfiles laborales y necesidades de capacitación para el proyecto de GNL

La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Subsecretaría de Capacitación, junto al Ministerio de Trabajo de la Provincia del Neuquén, realizará un relevamiento para identificar las necesidades de formación y las oportunidades de inserción laboral vinculadas al futuro desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La iniciativa busca conocer los perfiles de los trabajadores y las capacitaciones necesarias para preparar mano de obra local ante las futuras demandas laborales que generará la industria.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 14 de noviembre y las personas interesadas podrán completar el formulario online a través del siguiente enlace:

Ingresar al formulario de inscripción.