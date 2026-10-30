Parque Oeste: piden evitar la acumulación de basura y destacan el crecimiento de las actividades deportivas

La presidenta de la Comisión Vecinal de barrio Parque Oeste, Marité Almendra, pidió a los vecinos colaborar con la limpieza y evitar arrojar residuos en un terreno baldío ubicado sobre calle Nontué, en el sector norte del barrio, en el límite con Colonia 2 de Septiembre.

Almendra explicó que ya se realizó el reclamo correspondiente a Servicios Públicos para que se concrete la limpieza del lugar y recordó que el barrio cuenta con un contenedor social gratuito, que recorre distintos sectores para facilitar la disposición de residuos.

Por otra parte, destacó el intenso movimiento de la sede vecinal, el gimnasio y la cancha de césped sintético, donde se desarrollan numerosas actividades deportivas y recreativas. Los espacios funcionan desde las 8 hasta cerca de las 23, con los cupos completos y una importante participación de niños, adolescentes y adultos de distintos barrios.

Entre las propuestas se encuentran fútbol infantil y de adultos, actividades femeninas y mixtas, y clases de calistenia los martes y jueves. Además, la cancha sintética está disponible gratuitamente para los vecinos que deseen utilizarla.

Finalmente, Almendra valoró el compromiso de su equipo de trabajo y pidió a la comunidad cuidar las instalaciones y los espacios públicos. Consultada sobre la posibilidad de continuar al frente de la comisión vecinal de cara a las próximas elecciones, señaló que su decisión dependerá de lo que proponga el intendente y aseguró que está dispuesta a seguir trabajando por el barrio.