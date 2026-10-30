Cutral Co: aprobaron el Presupuesto 2027 y una actualización tarifaria del 17%

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó en primera lectura los proyectos de Presupuesto Municipal 2027 y Ordenanza Tarifaria, que contempla una actualización del 17%.

La aprobación se realizó durante una sesión extraordinaria en el recinto Eva Perón. Según se informó, el presupuesto permitirá planificar las obras, los servicios, la infraestructura y los mejoramientos habitacionales para el próximo año.

Ambos proyectos deberán cumplir con el procedimiento de doble lectura establecido por la Carta Orgánica Municipal, que incluye la participación ciudadana mediante audiencias públicas.

Las audiencias se realizarán el 10 de noviembre: a las 19 se debatirá el Presupuesto 2027 y a las 20 la Tarifaria. Los vecinos interesados podrán inscribirse en el Concejo Deliberante del 2 al 6 de noviembre, de 9 a 13.

La actualización tarifaria busca equilibrar las necesidades financieras del municipio con la capacidad contributiva de vecinos y comerciantes.