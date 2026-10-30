La Unidad de Detención 22 de Cutral Co avanza con una ampliación millonaria que finalizará en 2027

La ampliación de la Unidad de Detención Nº 22 de Cutral Co registra un 22% de avance y contempla una inversión de $11.872 millones. La primera etapa incluye la construcción de un nuevo edificio de más de 3.000 metros cuadrados cubiertos, con el objetivo de aumentar la capacidad de alojamiento y mejorar las condiciones de seguridad.

El nuevo pabellón contará con 27 celdas, siete garitas de vigilancia y un cerramiento perimetral de entre cuatro y seis metros de altura. Los trabajos se realizan mediante un sistema constructivo de premoldeados y tienen un plazo de ejecución de 365 días, con finalización prevista para abril de 2027.

Además, se proyecta una segunda etapa que sumará otros 3.000 metros cuadrados para continuar ampliando la infraestructura penitenciaria.

La obra se desarrolla en el marco del 20º aniversario de la institución, que celebró dos décadas de servicio con un acto de reconocimiento al personal. La ceremonia fue encabezada por el jefe de la Policía del Neuquén, Carlos Tomás Díaz Pérez, junto a autoridades provinciales.