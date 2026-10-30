La Escuela Infantil 35 del barrio Zani abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2027

La Escuela Infantil Nº 35 del barrio Zani inició el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2027, con una importante novedad: la incorporación de una sala para niños de un año, tras su recategorización como Escuela Infantil de Primera.

La vicedirectora Lorena Carrillo y la directora a cargo, Lila, explicaron que las inscripciones estarán destinadas a nuevos aspirantes y se realizarán según el siguiente cronograma:

2 y 3 de noviembre: sala de 4 años.

sala de 4 años. 4 y 5 de noviembre: sala de 3 años.

sala de 3 años. 6 de noviembre: salas de 1 y 2 años.

Las familias podrán realizar el trámite de manera virtual a través de inscripciones.neuquen.edu.ar o acercarse a la institución para recibir asesoramiento. Para las salas de 1 y 2 años, la inscripción también se realizará presencialmente.

Se deberá presentar fotocopia del DNI del niño o niña y de sus padres, certificado de nacimiento y carnet de vacunación.

La institución cuenta actualmente con 112 alumnos y un plantel de aproximadamente 20 docentes y 14 auxiliares. Con la nueva sala, ampliará su propuesta educativa, que comprende el nivel maternal desde los 45 días hasta los 2 años y el jardín de infantes de 3 a 5 años.

Por otra parte, la comunidad educativa se prepara para celebrar sus 36 años de trayectoria, el próximo 1 de noviembre. Desde el equipo directivo destacaron la importancia del nuevo edificio, que permitió mejorar los espacios, incorporar un patio y un salón de usos múltiples, y desarrollar nuevas propuestas pedagógicas para las infancias.