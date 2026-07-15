Plaza Huincul: realizarán una jornada gratuita de vacunación junto a las iglesias

La Dirección de Culto de la Municipalidad de Plaza Huincul, en conjunto con Copelco, llevará adelante este jueves de 15 a 17 una jornada gratuita de vacunación en la iglesia ubicada en Challacó 758, con el objetivo de completar los calendarios de inmunización de los vecinos mayores de 18 años.

El director de Culto, José Carrizo, explicó que la actividad surge del trabajo conjunto con las iglesias de la ciudad y anticipó que también se desarrollarán futuras capacitaciones en primeros auxilios y RCP destinadas a las comunidades religiosas.

Carrizo destacó además la tarea social que realizan las iglesias de Plaza Huincul, muchas de las cuales sostienen merenderos, comedores, roperos comunitarios y actividades para niños, además de acompañar distintas acciones solidarias como los desayunos que periódicamente ofrecen en el Hospital local.

Por otra parte, señaló que la ciudad cuenta con casi 40 instituciones religiosas registradas, entre iglesias evangélicas, parroquias católicas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los Testigos de Jehová, remarcando el rol social que cumplen y el trabajo articulado que mantienen con el municipio.