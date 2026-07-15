Avanza la segunda etapa del Colector Norte en Plaza Huincul y explican el incidente con la fibra óptica

Comenzó la segunda etapa de la obra del Colector Norte en Plaza Huincul, un proyecto de infraestructura cloacal que permitirá conectar una nueva cañería de 200 milímetros con el colector principal de 400 milímetros, que se extiende hasta la planta de tratamiento de efluentes.

El encargado de la obra y titular de la empresa El Hornero, Ernesto Cerda, informó que los trabajos se iniciaron el lunes y tendrán un plazo de ejecución de aproximadamente tres meses. La intervención se desarrolla sobre el sector comprendido entre la Ruta Provincial 17 y el Hotel Antu Malal, con una extensión cercana a los 3.300 metros.

Respecto al corte de fibra óptica registrado durante las excavaciones, Cerda explicó que el inconveniente se produjo debido a información incompleta sobre las interferencias subterráneas. Señaló que el plano indicaba la existencia de un solo caño de protección, pero al excavar encontraron una segunda conducción donde se alojaba el tritubo de la fibra óptica de Movistar.

El responsable de la obra remarcó que los trabajos de localización se realizaron de forma manual y conforme a los procedimientos técnicos, y que tanto la fibra de Movistar como la conexión de internet de Copelco, que abastece al hotel, ya fueron reparadas y se encuentran nuevamente en funcionamiento.

Cerda destacó la importancia de contar con planos actualizados de las instalaciones subterráneas para evitar este tipo de inconvenientes y garantizar un desarrollo seguro de las obras públicas.